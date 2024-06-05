حادث مروع.. تصادم قطارين بمدينة تشيكية يُسفر عن قتلى وجرحى وفيديو يوثق

أعلن حاكم محلي ان 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 26 آخرون بعد اصطدام قطار ركاب بقطار شحن في مدينة باردوبيتسه التشيكية، مساء أمس الأربعاء.



وذكرت الشرطة أن خدمات الإنقاذ توجهت إلى مكان الحادث وتعمل على إجلاء الركاب.

🚨🇨🇿 BREAKING: TRAGIC TRAIN COLLISION IN CZECH REPUBLIC - 4 DEAD



Four people were killed and 26 injured in a train crash in Pardubice, Czech Republic.



A RegioJet passenger train collided with a freight train on one of the country's main rail corridors. Emergency services,… pic.twitter.com/kzzCyUFBxq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 5, 2024 Advertisement

ووقع الحادث في باردوبيتسه، وهي جزء من ممر السكك الحديدية الرئيسي في البلاد من براغ إلى الشرق.

🚨 BREAKING: Trains collide in the Czech Republic. Casualties reported pic.twitter.com/vRBsYdKqRN — Quick News Alerts (@QuickNewsAlerts) June 5, 2024

وقال مارتن نيتوليكي، حاكم منطقة باردوبيتسه، على فيسبوك إن قطار الركاب تشغله شركة القطارات ريجيوجيت.



وأضاف أن "الاصطدام بين قطار ريجيوجيت وقطار الشحن أودى بحياة عدة أشخاص وجرح العشرات".



وأظهرت لقطات بعد الحادث خروج عربة واحدة على الأقل عن القضبان، بينما أظهرت الشرطة في حسابها على موقع إكس صفا من مركبات خدمة الطوارئ وطائرة هليكوبتر.(العربية)



