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العراق.. اعتقال عدد من مستهدفي العلامات التجارية الأجنبية

Lebanon 24
05-06-2024 | 23:48
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أعلنت الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على مجموعة من مستهدفي المطاعم والوكالات الأجنبية في بغداد.
وقالت الوزارة في بيان إنه "بعمليات نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على مجموعة جديدة من المتهمين في حوادث الاعتداءات والتخريب التي طالت عددا من مطاعم (كي إف سي) والوكالات الأجنبية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة الماضية".
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وأضافت أن "الجهات المختصة في وزارة الداخلية باشرت بالإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم لإكمال أوراقهم التحقيقية، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأكدت أن "العمل الأمني مازال مستمرا لملاحقة بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني لغرض إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.


وهاجم نحو ثلاثين شخصا مساء الإثنين مطعمين أحدهما "كي إف سي" الأميركي في بغداد بعد نحو أسبوع شهد هجمات مماثلة، حسبما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس، في وقت ترتفع الأصوات الداعية إلى مقاطعة شركات غربية على خلفية الحرب في غزة.
وقال مصدر أمني "هاجم حوالي 30 شخصا مطعمَي (كي إف سي) و(تشيلي هاوس) في شارع فلسطين وأطلقت القوى الأمنية النار في الهواء لتفريقهم. تم اعتقال شخصَين على الأقل".
وانتشرت القوات الأمنية في مناطق تضم "مؤسسات أميركية" في بغداد "لتفادي تكرار ما حدث"، بحسب المصدر.
ودانت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوفسكي الأسبوع الماضي الهجمات، داعية "الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية". (سكاي نيوز)

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