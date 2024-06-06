جامعة ستانفورد تخطط لـ "إيقاف" طلاب "احتلوا" مكتب رئيسها

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تخطط جامعة ستانفورد لتنفيذ "إيقاف فوري" للطلاب الذين قاموا بـ "احتلال" مكتب رئيس الجامعة، وكانوا من بين 13 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين تم اعتقالهم، الأربعاء.وقال مسؤولو الجامعة إن النشطاء دخلوا أحد المباني بشكل غير قانوني، وأصابوا ضابطا من قوات إنفاذ القانون وألحقوا "أضرارا جسيمة" بالمباني في ساحتها التاريخية.وقال المتحدث باسم الجامعة دي موستوفي: "سيتم إيقاف جميع الطلاب الموقوفين عن الدراسة فورا، وفي حال كان أي منهم من في سنوات الدراسة الأخيرة، فلن يُسمح لهم بالتخرج".وأضاف دي موستوفي, "لقد أكدنا باستمرار على ضرورة المشاركة البناءة والاحتجاج السلمي عندما يكون هناك خلاف في وجهات النظر. لم يكن هذا احتجاجا سلميا، و ما حدث هذا الصباح من تصرفات, ليس له مكان في ستانفورد".بدورهم, قال الطلاب المتظاهرون إن الشرطة "استخدمت القوة المفرطة". وإتهمت المجموعة التي نظمت احتلال مكتب رئيس الجامعة سلطات إنفاذ القانون بـ الاعتداء العنيف على تظاهر طلابي سلمي" بينما كان الضباط يستعدون لدخول المبنى.ونشرت مقطع فيديو على إنستغرام يظهر نائب عمدة يرتدي خوذة ومعدات تكتيكية وهو يدفع طالبا بهراوة.