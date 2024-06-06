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عربي-دولي

ترامب: تطور الأحداث حول أوكرانيا سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

Lebanon 24
06-06-2024 | 01:44
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن تطورات الأوضاع حول أوكرانيا بما في ذلك تصريحات كييف بشأن ضرب الأراضي الروسية، ستؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.
وأضاف ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز"، أمس الأربعاء: "نصبح أقرب من حرب عالمية ثالثة. لنرى ما الذي حدث في الأيام الماضية"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ "يتحدث عن الأسلحة النووية"، "لأن أوكرانيا تتحدث حاليا عن ضرب الأراضي الروسية. أما (الرئيس الأميركي الحالي جو) بايدن فلا يعرف ما الذي يمكن قوله".
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وذكر: "لكن في نهاية المطاف ستؤدي كل هذه الأشياء إلى حرب عالمية ثالثة".
 
وتابع: "سأحل الوضع حول أوكرانيا وسأعمل ذلك بسرعة. ولن تحدث الحرب العالمية أبدا".
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 31 أيار الماضي أن الرئيس بايدن وافق على توجيه كييف ضربات إلى الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة الأميركية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 28 أيار الماضي إن اختيار الأهداف ومهام الطيران لأنظمة الضربات الحديثة يتم عن بعد أو تلقائيا و"دون مشاركة عسكريين أوكرانيين"، مؤكدا أن ذلك يتم من قبل أولئك الذين يزودون أوكرانيا بهذه الأسلحة. وأشار إلى أنه يجب على "دول "الناتو" أن "تفهم بماذا تلعب". (RT)
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