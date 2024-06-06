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عربي-دولي
محاولة تسلل من رفح باتجاه إسرائيل.. وسقوط عدد من القتلى
Lebanon 24
06-06-2024
|
02:04
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أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، الخميس، بأن مسلحين فلسطينيين حاولوا اقتحام موقع كرم أبو سالم العسكري شرقي رفح.
وقال الجيش إنه "قتل ثلاثة إرهابيين كانوا يحاولون العبور إلى إسرائيل من منطقة رفح في قطاع غزة".
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وأضاف أن "القوات التي كانت تقوم بتفتيش المنطقة واجهت المسلحين الذين فتحوا النار، ورد جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، ثم نفذت طائرة غارة، مما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين".
وتابع: "قتل ثالث بنيران دبابة بعد وقت قصير".
وبحسب التقارير، "يقوم الجيش بالتحقيق فيما إذا كان هناك إرهابي رابع قد يكون فر من مكان الحادث ولكنه بقي في غزة".
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