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الدفاع الروسية: إسقاط 19 مسيرة أوكرانية فوق القرم ومقاطعة بيلغورود

Lebanon 24
06-06-2024 | 02:10
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ومقاطعة بيلغورود بالإضافة إلى إسقاط صاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" فوق مقاطعة روستوف.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "قامت وسائل الدفاع الجوي المناوبة في الليلة الماضية باعتراض وإسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم و6 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود وصاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" فوق مقاطعة روستوف".
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وفي وقت سابق من هذا اليوم أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، باندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط في مدينة نوفوشاختينسك بالمقاطعة جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية. (RT)
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