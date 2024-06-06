بوتين: ملاحقة ترامب "تحرق" الولايات المتحدة ونظامها السياسي

أكد الرئيس بوتين أن روسيا غير مهتمة بمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سواء بايدن أو ترامب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ملاحقة ترامب "تحرق الولايات المتحدة من الداخل".

وقال بوتين خلال لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية في "منتدى سان بطرسبورغ الدولي" ردا على سؤال حول من هو الأفضل بالنسبة لروسيا، بايدن أم ترامب: "إذا كان الأمر كذلك، فإنه على العموم لا يهمنا".

Advertisement

في الوقت نفسه اعتبر بوتين أن "ما يحدث في الولايات المتحدة، وأنتم تعلمون ما يحدث، في خضم الصراع السياسي. إنهم يحرقون أنفسهم ودولتهم ونظامهم السياسي من الداخل، وعلي أن أقول سواء كان ذلك مقبولا أم لا، إنهم يحرقون زعامتهم الوهمية في مجال الديمقراطية من جذورها أيضا".

ويرى بوتين أن ملاحقة ترامب قضائيا تستند إلى دوافع سياسية وقال:

من الواضح للعالم أجمع أن ملاحقة ترامب، بالأخص في المحاكم بتهم تستند إلى أحداث تمت قبل سنوات طوال دون أي أدلة هو استغلال للنظام القضائي في الصراع السياسي الداخلي بشكل مباشر.. بالنسبة لنا هنا في روسيا هذا واضح، وأنا على ثقة بأن بريطانيا أيضا تدرك ذلك، وأن العالم كله لديه نفس الرؤية، والأهم من ذلك أن الداخل الأمريكي نفسه لديه الاعتقاد ذاته أيضا.. لأنه بعد قرار المحكمة ذائع الصيت، حينما أصدر المحلفون قرارا بالإدانة ارتفعت، كما نعلم، شعبية ترامب 6% وزادت كذلك التبرعات لمركزه الانتخابي.. فعلى ماذا يدل كل هذا؟.. هذا يدل على أن الشعب في أمريكا لا يثق بالنظام القضائي في البلاد الذي يتخذ مثل هذه القرارات، بل ويعتبر أنها اتخذت بدوافع سياسية.





وأكد بوتين على أنه بعد الانتخابات الأمريكية، لن يحدث أي تغيير جدي في العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وانطلق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 اليوم بمشاركة دولية واسعة، ويستمر حتى الـ8 من الشهر الحالي.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل. (RT)