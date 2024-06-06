Advertisement

عربي-دولي

الجيش البريطاني يؤكد عدم جهوزيته لـ"حرب عالمية ثالثة"

Lebanon 24
06-06-2024 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1208453-638532645855406327.jpg
Doc-P-1208453-638532645855406327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس أركان الجيش البريطاني باتريك ساندرز عدم جهوزية الجيش للتعامل مع حرب عالمية ثالثة، مشددا على الحاجة إلى قوات مسلحة موثوقة وقوية في البلاد.
وأشار ساندرز لصحيفة "التايمز" المحلية إلى أن تفادي تكرار مأساة أواسط القرن الـ20 غير ممكنة إلا بوجود قوات مسلحة موثوقة وقوية.
Advertisement


وخلال زيارة إلى بورتلاند للاحتفال بالذكرى الـ80 لإنزال النورماندي، لفت ساندرز إلى الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية قائلا: "إذا نظرتم إلى الطريقة التي يسير بها التاريخ، فقد يحدث هذا مرة أخرى".
وأضاف: "إن أهمية حدث اليوم تكمن في أنه يذكرنا بأهمية الاستعداد (للصراعات المحتملة) والحاجة إلى بذل جهد على مستوى الدولة بأكملها للقيام بعمليات بهذا الحجم".
وكشف عن وجود 16 ألف جندي بريطاني ينتشرون في 10 دول في أوروبا. مبينا أنه الانتشار الأضخم الذي ينفذه الجيش البريطاني في إطار حلف "الناتو" منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأردف: "لذلك نحن بالتأكيد أكثر استعدادا الآن من ذي قبل، ولكن لا يزال يتعين علينا القيام بالمزيد..". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:35 | 2024-06-06
04:21 | 2024-06-06
04:17 | 2024-06-06
04:17 | 2024-06-06
03:59 | 2024-06-06
03:56 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24