أكد رئيس أركان الجيش البريطاني باتريك ساندرز عدم جهوزية الجيش للتعامل مع حرب عالمية ثالثة، مشددا على الحاجة إلى قوات مسلحة موثوقة وقوية في البلاد.



Advertisement



وخلال زيارة إلى بورتلاند للاحتفال بالذكرى الـ80 لإنزال النورماندي، لفت ساندرز إلى الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية قائلا: "إذا نظرتم إلى الطريقة التي يسير بها التاريخ، فقد يحدث هذا مرة أخرى". وأشار ساندرز لصحيفة "التايمز" المحلية إلى أن تفادي تكرار مأساة أواسط القرن الـ20 غير ممكنة إلا بوجود قوات مسلحة موثوقة وقوية.وخلال زيارة إلى بورتلاند للاحتفال بالذكرى الـ80 لإنزال النورماندي، لفت ساندرز إلى الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية قائلا: "إذا نظرتم إلى الطريقة التي يسير بها التاريخ، فقد يحدث هذا مرة أخرى".

وأضاف: "إن أهمية حدث اليوم تكمن في أنه يذكرنا بأهمية الاستعداد (للصراعات المحتملة) والحاجة إلى بذل جهد على مستوى الدولة بأكملها للقيام بعمليات بهذا الحجم".

وكشف عن وجود 16 ألف جندي بريطاني ينتشرون في 10 دول في أوروبا. مبينا أنه الانتشار الأضخم الذي ينفذه الجيش البريطاني في إطار حلف "الناتو" منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأردف: "لذلك نحن بالتأكيد أكثر استعدادا الآن من ذي قبل، ولكن لا يزال يتعين علينا القيام بالمزيد..". (RT)