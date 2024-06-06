Advertisement

عربي-دولي

الناخبون الأميركيون يدعمون إجراء فحص مخدرات لترامب وبايدن

Lebanon 24
06-06-2024 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1208455-638532649095281437.jpg
Doc-P-1208455-638532649095281437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف استطلاع جديد للرأي أن أغلبية كبيرة من الناخبين الأمريكيين تؤيد إجراء فحص مخدرات للرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترامب قبيل المناظرات الرئاسية المقبلة.
وحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "ديلي ميل" فإن 70% من المشاركين يعتقدون أن كلا المرشحين يجب أن يخضع لفحص مخدرات قبل مواجهتهما يومي 27 حزيران و10 أيلول.
Advertisement
وأظهر الاستطلاع أن 18% من الأشخاص يعتقدون أن اختبارات المخدرات غير ضرورية، في حين أن 12% غير متأكدين.
وقد اكتسب الموضوع زخما بعد مزاعم ترامب، بأن بايدن كان تحت "تأثير شيء ما" خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في اذار.
 
وكثيرا ما تعرض بايدن البالغ من العمر 81 عاما وهو أكبر رئيس في التاريخ، لانتقادات بسبب الأخطاء اللفظية والتعثر في بعض الأحيان في المناسبات العامة.
وفي وقت سابق من هذا العام، وصف تقرير للمحقق الخاص روبرت هور الرئيس بايدن بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة".
وقال مسؤولو البيت الأبيض إن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن كان حيويا وكان دليلا على قدرته على تولي فترة ولاية أخرى. ومع ذلك، تكهن النقاد بأن الرئيس ربما استخدم المنشطات للحفاظ على طاقته خلال الخطاب الذي استمر لمدة ساعة.
تتعارض السجلات الطبية الرسمية للبيت الأبيض مع هذه الادعاءات، وتظهر أن بايدن يتناول فقط الأدوية الشائعة للحساسية وحرقة المعدة والوقاية من جلطات الدم.
وبينما لا يزال مستوى طاقة السيد بايدن موضع تدقيق، يواجه ترامب، الذي سيبلغ 78 عاما الأسبوع المقبل، أيضا أسئلة حول مدى ملاءمته لولاية أخرى في منصبه.
ويسلط النقاد الضوء على خطاباته وظهوره المتعثر وغير المتماسك في كثير من الأحيان كدليل على مشكلاته المحتملة المتعلقة بالعمر. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:35 | 2024-06-06
04:21 | 2024-06-06
04:17 | 2024-06-06
04:17 | 2024-06-06
03:59 | 2024-06-06
03:56 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24