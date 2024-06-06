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ذكرت صحيفة "The New York Times" الأميركية أن "أوكرانيا تعيش واقعاً جديداً مع انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً. فمع اقتراب الصيف، ظن المواطنون أنه سيحمل معه الراحة، إنما ها هي البلاد تشهد أزمة طاقة شبيهة بتلك التي شهدتها خلال شتاء العام الأول من الحرب. في الأشهر الأخيرة، أدت صجمات الصواريخ والطائرات من دون طيار الروسية على محطات الطاقة والمحطات الفرعية في أوكرانيا إلى إصابة البنية التحتية للطاقة في البلاد. وما زاد الطين بلة أنه من المقرر إصلاح وحدتين من محطات الطاقة النووية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تدفع درجات الحرارة في الصيف الناس إلى تشغيل مكيفات الهواء الخاصة بهم. ونتيجة لذلك، أمرت السلطات الأوكرانية بقطع التيار الكهربائي على مستوى البلاد هذا الأسبوع، وهو إجراء أكثر عدوانية من انقطاع التيار الكهربائي الإقليمي وغير المنتظم الذي شهدته أجزاء من البلاد في وقت سابق من هذا الربيع".وبحسب الصحيفة، " قال فولوديمير كودريتسكي، رئيس شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية، أوكرينرغو، يوم الأحد، إن نقص الطاقة الذي تواجهه البلاد هذا الأسبوع سيكون "كبيراً جداً إلى حد ما".وأعلنت أوكرينرغو أن انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ تم تطبيقه في سبع من مناطق أوكرانيا الـ 24 يوم الثلاثاء. وفي حين أن انقطاع التيار الكهربائي في الصيف يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالحرارة بشكل غير مريح، إلا أنه يشكل خطرًا أكثر فتكًا في الشتاء. وبالفعل، أثار انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في أوكرانيا المخاوف بشأن ما قد يحدث عندما يصل الطقس البارد، وعندما يؤدي استخدام أجهزة التدفئة إلى زيادة الحمل على نظام الطاقة".وتابعت الصحيفة، "حذر الخبراء من أن محطات الطاقة تعرضت لأضرار كبيرة للغاية بحيث لا يمكن إصلاحها قبل وصول درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، في شهر كانون الأول تقريبًا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إغراق الكثير من الناس في ظروف معيشية شديدة البرودة. وقالت أولينا لابينكو، خبيرة أمن الطاقة في مجموعة ديكسي، وهي مؤسسة بحثية أوكرانية، في مقابلة، في إشارة إلى شتاء 2022-2023 الذي ضربت في خلاله روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا: "الوضع أسوأ مما كان عليه في العام الماضي". وقدرت لابينكو أنه حتى مع درجات الحرارة المعتدلة وعدم وقوع هجمات روسية جديدة على شبكة الكهرباء، فإن أوكرانيا ستعاني من نقص 1.3 جيغاوات، خلال ساعات ذروة الاستهلاك هذا الصيف، ويمثل ذلك حوالي عُشر استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة. وسألت: "هل يمكنك أن تتخيل ماذا سيحدث في الشتاء؟".وأضافت الصحيفة، "لقد استهدفت روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا من قبل. ففي الفترة من تشرين الأول 2022 إلى آذار 2023، قصفت موسكو المدينة بالصواريخ، مما أدى إلى تعطيل نصف شبكة الكهرباء في البلاد بحلول تشرين الثاني 2022. نجت أوكرانيا من الهجمات، وذلك بفضل أنظمة الدفاع الجوي الغربية التي تم تسليمها حديثًا والعمل الذي قام به المهندسون على مدار الساعة لإصلاح المعدات الحيوية. لكن الحملة الروسية الأخيرة ضد شبكة الكهرباء، والتي بدأت في أواخر آذار، كانت أكثر تدميرا من ذي قبل لأن موسكو حسنت تكتيكاتها، وأطلقت وابلا صاروخيا أكبر وأكثر تعقيدا، والتي واجهت الدفاعات الجوية المحدودة في أوكرانيا صعوبة في اعتراضها".وبحسب الصحيفة، "يقدر خبراء الطاقة أن أوكرانيا فقدت نحو نصف قدرتها على توليد الكهرباء منذ بداية الحرب. وقد تم تدمير معظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في البلاد، مما يشكل مشكلة كبيرة لأنها توفر قدرة التوليد الإضافية اللازمة لتلبية الطلب خلال فترات ذروة الاستهلاك. وقالت أولها بوسلافيتس، وزيرة الطاقة الأوكرانية السابقة، الأسبوع الماضي، إن أوكرانيا تعتمد الآن بشكل أساسي على محطات الطاقة النووية، التي توفر الجزء الأكبر من الكهرباء في البلاد ولكنها لا تستطيع تلبية الطلب. وتقول مجموعة ديكسي إنه ليس هناك ما يكفي من الوقت لإعادة بناء قدرة توليد كافية قبل حلول فصل الشتاء. وقالت بافلينكو، رئيسة المركز البحثي، إن أوكرانيا بحاجة إلى معدات احتياطية مثل المحولات لإعادة بناء المحطات الفرعية. وأضافت أن كييف تأمل أن تتمكن من الحصول على قطع غيار من محطات الطاقة الحرارية التي تم إيقاف تشغيلها في ألمانيا".وتابعت الصحيفة، "تستورد أوكرانيا، التي عادة ما تكون مصدرا صافيا للكهرباء، كميات قياسية من جيرانها، بما في ذلك رومانيا وسلوفاكيا وبولندا. لكن كودريتسكي قال إن الواردات غير كافية لتعويض فقدان الطاقة".