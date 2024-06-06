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الأونروا ترجح: ما بين 35 و45 قتلوا بمدرسة النصيرات وسط غزة

Lebanon 24
06-06-2024 | 04:17
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بينما لا تزال أعداد القتلى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف بوقت سابق مدرسة تؤوي نازحين تابعة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أكد الوكالة أنها لا تستطيع تحديد عدد القتلى في الوقت الحالي.
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كما أشارت جولييت توما مديرة الاتصالات في الأونروا، إلى أن عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على مدرسة النصيرات قد يتراوح بين 35 و45، وفق ما نقلت رويترز.

141شهيداً
فيما كشفت إدارة مستشفى شهداء الأقصى  أن 141 شهيدا وصلوا للمستشفى في آخر 48 ساعة.

وكان الجيش الإسرائيلي أقر صباح اليوم بأنه "نفذ ضربة جوية مميتة على مدرسة تابعة للأونروا في وسط غزة تضم مجمعا لحماس"، مضيفا أن "الطائرات المقاتلة نفذت ضربة دقيقة استهدفت مجمع حماس".

إلا أنه زعم أنه اتخذ خطوات لتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين قبل‭‭‭ ‬‬‬الضربة التي نفذها بمقاتلات جوية.
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