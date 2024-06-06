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عربي-دولي

بعد اتهامه بأنه كان شاردا في الاجتماعات حملة بايدن ترد بالمثل.. شاهدوا ترامب ضائعا ومرتبكا! (فيديو)

Lebanon 24
06-06-2024 | 04:21
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في آخر أخبار السباق إلى البيت الأبيض، بعد كشف أكثر من 45 مشرعا وموظفا من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء أن الرئيس الأميركي جو بايدن بدا في العديد من المرات شارداً خلال اجتماعات في البيت الأبيض، استنفرت حملته الانتخابية ونشطت على مواقع التواصل من أجل توجيه البوصلة ثانية إلى الخصم اللدود دونالد ترامب.

فقد ركزت خلال الساعات الماضية، على نشر مقتطفات من مقابلة ترامب على فوكس نيوز، باحثة عن ثغرات وهفوات قالها الرئيس السابق، لتصوب عليه النيران.

وركزت في أحد المقاطع الذي نشرته على حسابها في منصة إكس، اليوم الخميس، على مشهد بدا فيه ترامب متردداً أو حائرا، إذ قال خلال المقابلة لمضيفه "قلت الكثير من الأشياء لا أذكرها".

ليرد عليه المذيع قائلاً: "لو سمحت ركز معي لثوان".
 
 
 
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سينتقم ويثأر
كما نشرت حملة بايدن/هاريس، مقطعاً آخر من نفس المقابلة التي بثت قبل أيام على شبكة فوكس نيوز، مركزة على أن المرشح الجمهوري سينتقم ويثأر من معارضيه إلى عاد مجددا للبيت الأبيض خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر القادم.

إلا أن هذا التركيز أتى اليوم بعدما أبدى العديد من المشرعين والموظفين العاملين في البيت الأبيض، قلقهم من تدهور القدرات العقلية لبايدن، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ما كشفوا أن الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً استعان عدة مرات بأوراق وملاحظات مكتوبة خلال اجتماعات مغلقة.

وكان الرشح الجمهوري ركز مرارا وتكرارا على السخرية من ارتباك خصمه الديمقراطي خلال المؤتمرات الصحافية، أو حتى تلعثمه وسقوطه أرضا أو تعثره في خطاه.

وقد أضحت تلك القضية أو بالأحرى عمر الرئيس، موضوعاً جدلياً لدى الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين على السواء.

إذ أبدى العديد من الديمقراطيين خلال استطلاعات سابقة للرأي قلقهم من عمر بايدن.

يذكر أن بايدن سيبلغ 86 عاما في نهاية فترة ولايته الثانية إذا اعيد انتخابه في تشرين الثاني المقبل.(العربية)


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