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عربي-دولي
إرجاء الانتخابات البلدية في "إقليم شمال وشرق سوريا"
Lebanon 24
06-06-2024
|
04:35
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أرجأت المفوضية العليا للانتخابات في مايعرف بـ "إقليم شمال وشرق سوريا" انتخابات البلدية إلى شهر أغسطس، وذلك "تلبية لرغبة الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات".
وأصدرت المفوضية قرارا حمل الرقم (5)، قررت من خلاله تأجيل انتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها في 11 حزيران الحالي، وجاء في مضمونه: "استجابة لمطالب الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، وحرصا على تنفيذ العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي. قررت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم شمال وشرق سوريا تأجيل موعد الانتخابات المزمع إجراؤها في الحادي عشر من الشهر الجاري إلى شهر اب".
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وأوضحت أن "هذا التأجيل جاء على خلفية المطالب التي وردت من قبل الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات بكتب رسمية، والتي جاء مضمونها مطالباً المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا، بتأجيل الانتخابات لموعد آخر بشكل رسمي، معللة ذلك بضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية التي ينبغي أن تكون كافية أمام جميع المرشحين الذين تم قبولهم لخوض العملية الانتخابية، ولتأمين المدة الزمنية الكافية من أجل مخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير العملية الانتخابية في إقليم شمال وشرق سوريا".
وذكرت أن الأحزاب والتحالفات السياسية المطالبة بتأجيل الانتخابات هي:
· مجلس سوريا الديمقراطية.
· تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية.
· قائمة معاً لخدمات أفضل.
· حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا. (RT)
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