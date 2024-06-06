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عربي-دولي
السعوديّة تكشف عن موعد عيد الأضحى... إليكم ما أعلنته
Lebanon 24
06-06-2024
|
05:07
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قال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي عبد الله بن سليمان المنيع، إن غدا الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة.
وأضاف المنيع لصحيفة "سبق" السعودية، أن يوم عرفة يوافق السبت 15 حزيران، وعيد الأضحى سيكون يوم الأحد 16 حزيران. (روسيا اليوم)
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