شولتس: لترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا

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أيّد المستشار الألماني أولاف شولتس، إتاحة سبل لترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى.وقال شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في خطاب حكومي ألقاه أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ"، الخميس،: "يجب ترحيل هؤلاء المجرمين - حتى لو جاءوا من سوريا وأفغانستان.. لا يوجد هنا مكان للخطيرين من المجرمين والإرهابيين".ولم يذكر المستشار بالضبط كيف يريد أن يجعل ذلك ممكناً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية الألمانية تعمل على التنفيذ العملي، مضيفاً أنها تجري بالفعل مناقشات مع البلدان المجاورة لأفغانستان.