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شولتس: لترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا

Lebanon 24
06-06-2024 | 05:16
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أيّد المستشار الألماني أولاف شولتس، إتاحة سبل لترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى.

وقال شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في خطاب حكومي ألقاه أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ"، الخميس،: "يجب ترحيل هؤلاء المجرمين - حتى لو جاءوا من سوريا وأفغانستان.. لا يوجد هنا مكان للخطيرين من المجرمين والإرهابيين".
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ولم يذكر المستشار بالضبط كيف يريد أن يجعل ذلك ممكناً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية الألمانية تعمل على التنفيذ العملي، مضيفاً أنها تجري بالفعل مناقشات مع البلدان المجاورة لأفغانستان.
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