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عربي-دولي

الناتو: لا نرى تهديدا روسيا على دولنا

Lebanon 24
06-06-2024 | 05:52
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أكد الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، للصحافيين في بروكسل، اليوم الخميس، إنه لا يرى أي تهديد عسكري وشيك من روسيا تجاه أي من أعضائه، لكنه يحافظ على قوة الردع بأكبر مناورة يجريها منذ عقود، وستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
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ورأى أن الدول الأعضاء تفعل كل هذا لضمان أن لديها القوات اللازمة لتبديد أي مساحة لسوء التقدير أو سوء الفهم في موسكو بشأن استعدادها لحماية كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وأضاف قائلاً: "ما دام أننا نفعل ذلك، لن يحدث أي هجوم على أراضي الحلف".
 
أتى هذا بعد بيان للحلف أعلن فيه أنه سيبدأ أكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة بمشاركة نحو 90 ألف جندي في محاكاة على كيفية تعزيز القوات الأميركية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا وعلى الجناح الشرقي للحلف إذا تصاعد الصراع لمواجهة بين طرفين يمكن أن يقتربا من أن يكونا ندين. (العربية) 
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