الناتو: لا نرى تهديدا روسيا على دولنا

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أكد الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، للصحافيين في بروكسل، اليوم الخميس، إنه لا يرى أي تهديد عسكري وشيك من روسيا تجاه أي من أعضائه، لكنه يحافظ على قوة الردع بأكبر مناورة يجريها منذ عقود، وستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ورأى أن الدول الأعضاء تفعل كل هذا لضمان أن لديها القوات اللازمة لتبديد أي مساحة لسوء التقدير أو سوء الفهم في موسكو بشأن استعدادها لحماية كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي.وأضاف قائلاً: "ما دام أننا نفعل ذلك، لن يحدث أي هجوم على أراضي الحلف".