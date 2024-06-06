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إليكم موعد إعلان تشكيل الحكومة المصرية

Lebanon 24
06-06-2024 | 06:15
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كشفت مصادر مصرية ملامح التغيير الوزاري الذي يجري التشاور حوله حاليا تمهيدا لإعلان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
 
وأكدت المصادر لـ"العربية" أن مدبولي الذي جرى تكليفه بتشكيل الحكومة طلب من الوزراء في حكومة تسيير الأعمال إعداد كشف حساب في مختلف الملفات لتقييم نسب الإنجار ومعدل الأداء، مرجحة أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل.
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ولفتت المصادر إلى أنه يجري حاليا التشاور على تغيير وزيرين ممن يتولون الوزارات السيادية، لكن لم يتم الاستقرار على ذلك بشكل نهائي حتى الآن، فيما سيجري فك إحدى الوزارات وتحويلها لوزارتين منفصلتين، مضيفة أنه من المرجح الدفع بعدد من الوزراء ونوابهم من كوادر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي، كما جرى ترشيح 4 من أعضاء مجلس النواب لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة منهم اثنان من رؤساء اللجان البرلمانية. (العربية) 
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