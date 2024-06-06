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عربي-دولي

بالفيديو... قبيلة أدمنت الأفلام الإباحية بفضل إيلون ماسك!

Lebanon 24
06-06-2024 | 06:35
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ما بدأ كلحظة من التفاؤل والإثارة بعد أن تم ربط قبيلة نائية في غابات الأمازون المطيرة بالإنترنت، تحوّل بسرعة إلى مصدر للقلق، بعد أن أدمن أفرادها على الأفلام الإباحية وأصبحوا كسالى.

فشعب ماروبو الذي قاوم الحداثة وحافظ على أسلوب حياته الأصلي، في واحدة من أكثر المناطق عزلة في العالم، لعدة قرون، تغيّرت حياته بعد أن تعرف على الانترنت في أيلول الماضي بفضل شركة "ستنارلينك" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وروى زعماء القبيلة كيف أن وصول الإنترنت جعل أعضاءها يتصارعون ويقضون أوقاتا طويلة في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض أدمن متابعة المواد الإباحية، بينما وقع معظمهم في فخ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. (روسيا اليوم)
 
 
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