بالفيديو... قبيلة أدمنت الأفلام الإباحية بفضل إيلون ماسك!

ما بدأ كلحظة من التفاؤل والإثارة بعد أن تم ربط قبيلة نائية في غابات الأمازون المطيرة بالإنترنت، تحوّل بسرعة إلى مصدر للقلق، بعد أن أدمن أفرادها على الأفلام الإباحية وأصبحوا كسالى.



فشعب ماروبو الذي قاوم الحداثة وحافظ على أسلوب حياته الأصلي، في واحدة من أكثر المناطق عزلة في العالم، لعدة قرون، تغيّرت حياته بعد أن تعرف على الانترنت في أيلول الماضي بفضل شركة "ستنارلينك" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك.



وروى زعماء القبيلة كيف أن وصول الإنترنت جعل أعضاءها يتصارعون ويقضون أوقاتا طويلة في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض أدمن متابعة المواد الإباحية، بينما وقع معظمهم في فخ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. (روسيا اليوم)

مشاهدة المواد الإباحية وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي جعل قبيلة ماروبو الأمازونية في البرازيل تواجه اضطرابات ثقافية ومشاكل اجتماعية، بعد 9 شهور على بدء استخدام الإنترنت لأول مرة من خلال شركة "ستارلينك" المملوكة لإيلون ماسك. pic.twitter.com/McWdhxUIlN — RT Arabic (@RTarabic) June 5, 2024 Advertisement