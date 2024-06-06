بالفيديو... قبيلة أدمنت الأفلام الإباحية بفضل إيلون ماسك!

مشاهدة المواد الإباحية وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي جعل قبيلة ماروبو الأمازونية في البرازيل تواجه اضطرابات ثقافية ومشاكل اجتماعية، بعد 9 شهور على بدء استخدام الإنترنت لأول مرة من خلال شركة "ستارلينك" المملوكة لإيلون ماسك. pic.twitter.com/McWdhxUIlN
— RT Arabic (@RTarabic) June 5, 2024
مشاهدة المواد الإباحية وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي جعل قبيلة ماروبو الأمازونية في البرازيل تواجه اضطرابات ثقافية ومشاكل اجتماعية، بعد 9 شهور على بدء استخدام الإنترنت لأول مرة من خلال شركة "ستارلينك" المملوكة لإيلون ماسك. pic.twitter.com/McWdhxUIlN