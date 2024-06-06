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عربي-دولي

الخارجية الروسية: اعتراف الدول الغربية بفلسطين "خطوة صحيحة" لكنها متأخرة

Lebanon 24
06-06-2024 | 07:17
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية هو خطوة صحيحة لكنها متأخرة.

جاء ذلك وفقا لتصريحات بوغدانوف للصحفيين، حيث تابع: "يبدو لي أن هذه الخطوة صحيحة، وفي الاتجاه الصحيح، لكنها بالطبع تأتي متأخرة للغاية بالنسبة لموقفنا المبدئي. فكما تعلمون، كان الاتحاد السوفيتي قد اعترف بالدولة الفلسطينية في أوانه".
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وبحسب قوله فإن "الزملاء الغربيين استغرقوا وقتا طويلا جدا للتفكير" في الاعتراف بفلسطين على خلفية وجود "خلل إقليمي"، نظرا لأنه بعد القرار الأساسي عام 1947 بشأن إنشاء الدولتين العربية واليهودية، "تم إنشاء إسرائيل، ولم يتم إنشاء الدولة الفلسطينية".

في الوقت نفسه، أشار بوغدانوف إلى أن اعتراف الاتحاد السوفيتي بفلسطين تسبب في تداعيات ملموسة، حيث تابع: "عندما اعترفنا بفلسطين، لم يكن ذلك مجرد إعلان، بل كانت خطوات سياسية ودبلوماسية محددة. فلديهم سفارة في موسكو، ولدينا مكتب تمثيلي في رام الله". (روسيا اليوم) 
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