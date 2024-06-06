هل الجيش الإسرائيليّ مستعدّ لحرب لبنان الثالثة؟

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، حذّرت في مقال من أنّ "الجيش الإسرائيلي ليس مستعداً لحرب حقيقية أخرى"، مشددةً على أنّ " موارده استُنزفت إلى أقصى الحدود، بعد 8 أشهر من القتال في غزة وحالة تأهب قصوى في الشمال".وفي هذا الإطار، أشارت الصحيفة إلى "مقتل مئات الجنود، وإصابة عدة آلاف آخرين بجروح وأضرار نفسية، بينما تعاني الوحدات القتالية والإسناد القتالي من التعب والإنهاك".إلى جانب ذلك، "يعاني الكثير من جنود الاحتياط مشكلة حافزية واضحة، ومنذ استئناف المعارك البرية في غزة، يعاني عدد كبير من الجنود النظاميين هذه المشكلة أيضاً. وفوق ذلك، ثمة نقص في إمدادات الأسلحة والأعتدة لدى الجيش"، بحسب الصحيفة.أما على صعيد المستوطنين في الشمال، فقد طُلب منهم على مدى الأشهر الـ8 الماضية أنّ "يُبقوا رؤوسهم منخفضة، لأنّ الجيش الإسرائيلي مشغول في قطاع غزة".وفي حين أنّ "الجيش" الإسرائيلي في وضعه الحالي "لم يُبنَ من أجل القتال على جبهتين، فإنّ هذا يأتي من دون الأخذ في الاعتبار تدخّل اليمن، والمقاومة في العراق وحتى في الأردن، واندلاع حريق في الضفة الغربية".كما أنّ "الجيش لا يملك رداً مناسباً على الطائرات المسيّرة المتفجرة أو الصليات الصاروخية، أو خطر الحرائق".وأمام ذلك، حذّرت "هآرتس" من أنّ "حرب لبنان الثالثة ستجلب كارثةً رهيبةً على إسرائيل"، مشددةً على ضرورة "ألا ينجرّ رئيس الأركان إليها".وتابعت أنّ "الحرب قد تؤدي إلى دمار هائل في الجليل وهجمات على حيفا ووسط إسرائيل بينما يختبئ نتنياهو في الملجئ".وأوضحت أنّ "إسرائيل وصلت إلى النقطة التي يجب فيها اتخاذ قرار: وقف القتال في الجنوب والشمال، وإعادة الأسرى الأحياء والأموات، والتوقف عن التضحية بالجنود من أجل لا شيء وإنقاذ ما تبقى من إسرائيل". (الميادين)