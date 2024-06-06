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عربي-دولي
بايدن وقادة عالميون يحضّون "حماس" على قبول مقترح الهدنة
Lebanon 24
06-06-2024
|
08:09
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حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن و16 من أبرز قادة العالم، بعضهم من أوروبا وأميركا اللاتينية حركة" حماس" اليوم على قبول اتفاق الهدنة مع إسرائيل.
وقال بيان للبيت الأبيض شمل خصوصا قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا: "حان الوقت لإنهاء الحرب وهذا الاتفاق هو نقطة الانطلاق الضرورية"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
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