بايدن يشتم بوتين... ماذا قال عنه؟

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يثير قلقه منذ 40 عاما".





وخلال مقابلة حصرية مع شبكة "ABC" الإخبارية، في مقبرة نورماندي الأميركية، في الذكرى الثمانين ليوم الإنزال، سأل المذيع بايدن عن تصريحات الرئيس الروسي الأخيرة بأن "تزويد أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة لتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية هو مشاركة مباشرة في هذه الحرب"، فأجاب بايدن: "لقد عرفته منذ أكثر من 40 عاما. لقد كان يثير قلقي لمدة 40 عاما. إنه رجل غير محترم، إنه دكتاتور، وهو يكافح من أجل التأكد من أنه يحافظ على تماسك بلاده مع الاستمرار في هذا الهجوم". (روسيا اليوم)

Advertisement