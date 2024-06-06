سلطنة عمان تُسدّد صكوكا بـ1.8 مليار دولار

سددت سلطنة عمان صكوكا دولية مستحقة بنحو 700 مليون ريال أيّ بنحو 1.8 مليار دولار، لينخفض حجم الدين العام من 15.3 مليار ريال بنهاية عام 2023 إلى 14.5 مليار ريال عماني.



وأسهم ذلك في تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة بنهاية العام الماضي إلى 33.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري. (روسيا اليوم)

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