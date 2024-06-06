تركيا تفتح تحقيقا في قيود لشركة "آبل" على أنظمة الدفع

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قال مجلس حماية المنافسة التركي، إنه بدأ تحقيقا في العقود التي أبرمتها شركة أبل الأميركية مع مطوري التطبيقات ورفضها إتاحة أنظمة دفع بديلة على متجر التطبيقات.وأضاف المجلس في بيان أن التحقيق بدأ في إطار مراجعة أجهزة الهواتف المحمولة الذكية والبرمجيات الخاصة بها.وكانت بروكسل قد فرضت غرامة بقيمة 1.84 مليار يورو على شركة أبل في آذار الماضي، في أول عقوبة ذات صلة بمكافحة الاحتكار تتعرض لها الشركة في الاتحاد الأوروبي.وتأتي العقوبة على خلفية منع تطبيق سبوتيفاي وغيره من تطبيقات الموسيقى من إطلاع المستخدمين على خيارات الدفع المختلفة خارج متجر أبل.وجاء قرار المفوضية الأوروبية ردا على شكوى قدمتها سبوتيفاي السويدية في 2019 ضد هذا الإجراء والرسوم التي يفرضها متجر أبل البالغة 30 بالمئة. (سكاي نيوز)