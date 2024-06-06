Advertisement

عربي-دولي

تركيا تفتح تحقيقا في قيود لشركة "آبل" على أنظمة الدفع

Lebanon 24
06-06-2024 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1208615-638532891661958361.jpg
Doc-P-1208615-638532891661958361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مجلس حماية المنافسة التركي، إنه بدأ تحقيقا في العقود التي أبرمتها شركة أبل الأميركية مع مطوري التطبيقات ورفضها إتاحة أنظمة دفع بديلة على متجر التطبيقات.

وأضاف المجلس في بيان أن التحقيق بدأ في إطار مراجعة أجهزة الهواتف المحمولة الذكية والبرمجيات الخاصة بها.
Advertisement

وكانت بروكسل قد فرضت غرامة بقيمة 1.84 مليار يورو على شركة أبل في آذار الماضي، في أول عقوبة ذات صلة بمكافحة الاحتكار تتعرض لها الشركة في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي العقوبة على خلفية منع تطبيق سبوتيفاي وغيره من تطبيقات الموسيقى من إطلاع المستخدمين على خيارات الدفع المختلفة خارج متجر أبل.

وجاء قرار المفوضية الأوروبية ردا على شكوى قدمتها سبوتيفاي السويدية في 2019 ضد هذا الإجراء والرسوم التي يفرضها متجر أبل البالغة 30 بالمئة. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:45 | 2024-06-06
12:00 | 2024-06-06
11:51 | 2024-06-06
11:40 | 2024-06-06
11:10 | 2024-06-06
11:09 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24