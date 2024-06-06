الحوثي: سنكثف هجماتنا على إسرائيل بمشاركة فصائل عراقية





وقال في كلمة اليوم الخميس إن الهجمات الحوثية المشتركة مع الفصائل العراقية أم ما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" ستتكثف خلال الفترة المقبلة.

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كما زعم أن قواته استهدفت هذا الأسبوع ثماني سفن، بينها سفن أميركية أو مرتبطة بأميركا، وأخرى قال إنها كانت متوجهة لموانئ إسرائيلية. بعد إعلان جماعته استهداف سفن في ميناء حيفا بعمليتين مشتركتين مع فصائل عراقية، رغم نفي إسرائيل، توعد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، بتكثيف تلك النوعية من الهجمات.وقال في كلمة اليوم الخميس إن الهجمات الحوثية المشتركة مع الفصائل العراقية أم ما يسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" ستتكثف خلال الفترة المقبلة.كما زعم أن قواته استهدفت هذا الأسبوع ثماني سفن، بينها سفن أميركية أو مرتبطة بأميركا، وأخرى قال إنها كانت متوجهة لموانئ إسرائيلية.

إلى ذلك، أشار إلى أن قواته نفذت 38 هجوما في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط وباتجاه جنوب إسرائيل خلال شهر، وأطلقت91 صاروخا وطائرة مسيرة.



هذا وأقر بأن أميركا وبريطانيا نفذتا 487 هجوما جويا وبحريا على اليمن، قُتل خلالها 55 وأصيب 78 آخرون.



وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وجهتا خلال الأشهر الماضية ضربات جوية مشتركة ومنفصلة على مواقع للحوثيين في اليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدراتهم على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية. (العربية)