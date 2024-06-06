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غزة.. استشهاد 36654 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول

Lebanon 24
06-06-2024 | 11:10
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهدا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 36654 بالإضافة إلى 83309 جريحا.

 وزارة الصحة في غزة: 36654 شهيد و83309 مصابا بالقصف الإسرائيلي منذ تشرين الأول"اليونيسف": 90% من أطفال غزة يفتقرون إلى الغذاء اللازم للنمو السليم.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و235 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

 وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36654 شهيدا و83309 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، داعية "ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة لضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة". (روسيا اليوم)

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