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عربي-دولي

إسبانيا تنضم للدول التي تلاحق إسرائيل أمام العدل الدولية

Lebanon 24
06-06-2024 | 12:45
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دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، دول العالم إلى دعم محكمة العدل الدولية في تنفيذ إجراءاتها المؤقتة ضد إسرائيل.

 جاءت تصريحات سانشيز بعد أن أعلن وزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس، قرار مدريد الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية.

 وشدد سانشيز، في مؤتمر صحفي، على أن بلاده "ملتزمة بالسلام والازدهار والشرعية الدولية".

 ولفت رئيس الوزراء الإسباني إلى أن مدريد "ستبقى على الجانب الصحيح من التاريخ".

وتابع أنه "من الملح" أن تدعم جميع دول العالم محكمة العدل الدولية في تنفيذ الإجراءات ضد إسرائيل. (الأناضول)

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