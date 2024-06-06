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أخبار مروعة.. بوريل يطالب بالتحقيق في ضربة اليوم على مدرسة للأونروا

Lebanon 24
06-06-2024 | 13:32
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طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق في الضربة الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا في غزة والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة "إكس": "تُظهر التقارير الواردة من غزة مجددا أن العنف والمعاناة لا يزالان الواقع الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء".
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وأضاف: "يجب التحقيق بشكل مستقل في هذه الأخبار المروعة".
 

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أكدت أن إسرائيل قصفت مدرسة تابعة لها في قطاع غزة "من دون سابق إنذار" بعدما لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين.

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