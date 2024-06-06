Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: نخوض حربا على عدة جبهات رغم الضغوط الدولية

Lebanon 24
06-06-2024 | 13:45
A-
A+
Doc-P-1208691-638533032267011429.jpeg
Doc-P-1208691-638533032267011429.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن تل أبيب تخوض حربا على عدة جبهات رغم "الضغوط الدولية الكبيرة".

 جاء ذلك عقب مشاركته في تقييم أمني بمقر قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بالقدس، وفق هيئة البث الرسمية.

وأضاف نتنياهو: "نقاتل في الجنوب (غزة)، وفي الشمال (جنوب لبنان)، وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وتابع: "يتم تنفيذ هذا الجهد في ظل ضغوط دولية صعبة، لكن يمكنني أن أضمن شيئا واحدا، وهو أنه لن يحدث (مرة أخرى) ما حدث (هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول)، وسنغير هذا الواقع".

(الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:20 | 2024-06-06
14:00 | 2024-06-06
13:46 | 2024-06-06
13:32 | 2024-06-06
12:57 | 2024-06-06
12:45 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24