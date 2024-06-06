نتنياهو: نخوض حربا على عدة جبهات رغم الضغوط الدولية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن تل أبيب تخوض حربا على عدة جبهات رغم "الضغوط الدولية الكبيرة".

جاء ذلك عقب مشاركته في تقييم أمني بمقر قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بالقدس، وفق هيئة البث الرسمية.

وأضاف نتنياهو: "نقاتل في الجنوب (غزة)، وفي الشمال (جنوب لبنان)، وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وتابع: "يتم تنفيذ هذا الجهد في ظل ضغوط دولية صعبة، لكن يمكنني أن أضمن شيئا واحدا، وهو أنه لن يحدث (مرة أخرى) ما حدث (هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول)، وسنغير هذا الواقع".

(الأناضول)