عقوبات اميركية جديدة مرتبطة بالسودان

أعلن موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان.



ويشهد السودان مجازر بحق مدنيين مع مرور أكثر من عام على الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، فضلا عن التحذيرات بشأن مجاعة وشيكة.