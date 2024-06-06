السعودية: وصول 1.2 مليون حاج إلى مكة لأداء مناسك الحج

أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج.

وصول 1.2 مليون حاج إلى مكة لأداء مناسك الحجبدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح في السعودية

وقال وزير الحج والعمرة إن السلطات المختصة أطقلت حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة الحج والحملات الوهمية لأكثر من 20 دولة حول العالم

.

وأوضح أنه تم إطلاق الحملة الوطنية ‎"لا حج بلا تصريح" بقيادة الشركاء بوزارة الداخلية و‎إمارة مكة للتوعية، ومن ثم تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج، مما يُمكّن كل من يؤدي الحج بالطرق النظامية من إتمام المناسك براحة وتنظيم.

واضاف أنه تم تجهيز أكبر محطة تبريد في العالم لتنقية الهواء في المسجد الحرام لتلطيف الأجواء وتبريدها وتشغيل قطار المشاعر في موسم حج هذا العام بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة وسيسهم قطار المشاعر في نقل ما يزيد على 350 ألف حاج بين المشاعر المقدسة. (روسيا اليوم)