Advertisement

عربي-دولي

المحكمة العليا في السعودية تكشف عن موعد عيد الأضحى

Lebanon 24
06-06-2024 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1208715-638533099527604346.jpg
Doc-P-1208715-638533099527604346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء اليوم الخميس، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة.
 
وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 -12- 1445هـ، الموافق للخامس عشر من شهر  حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه. (العربية)
Advertisement
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2024-06-06
18:22 | 2024-06-06
17:18 | 2024-06-06
16:41 | 2024-06-06
16:37 | 2024-06-06
16:14 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24