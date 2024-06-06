المحكمة العليا في السعودية تكشف عن موعد عيد الأضحى

عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء اليوم الخميس، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 -12- 1445هـ، الموافق للخامس عشر من شهر حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه. (العربية)