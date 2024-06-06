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عربي-دولي
الردّ الأول.. هكذا علّق السّنوار على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
06-06-2024
|
15:42
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ردّ يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة على المقترح الأميركي المتعلق بهدنة غزة.
وقال السنوار، أنه لن يقبل اتفاقا مع إسرائيل إلا بوقف دائم لإطلاق النار، كما شدد على أن الحركة "لن تلقي السلاح ولن توقع على أي مقترح يتضمن ذلك".
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ويعد هذا أول رد من السنوار على الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، المستمرة منذ 8 أشهر.
وقالت حماس في بيان، إن الخطة التي حددها بايدن الأسبوع الماضي مقبولة إلى حد كبير لكنها لا تعكس الشروط التي رأتها الحركة في عملية التفاوض، معتبرة أن الرئيس الأميركي يمثل بدقة الموقف الإسرائيلي. (سكاي نيوز)
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