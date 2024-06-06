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عربي-دولي
ماكرون يصعّد: سنُسلم أوكرانيا طائرات "ميراج" المقاتلة
Lebanon 24
06-06-2024
|
16:41
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بعد أن أعلن عدم معارضته السماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية بأسلحة غربية، لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن بلاده ستسلم كييف طائرات مقاتلة من طراز "ميراج" وستقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين، كما تعتزم تدريب 4.5 آلاف جندي أوكراني وتجهيزهم.
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وقال ماكرون في حوار مع وسائل إعلام فرنسية يوم الخميس: "غدا سنبدأ شكلا جديدا من التعاون ونعلن عن تسليم كييف طائرات ميراج 2000-5 المقاتلة مما سيسمح لها بحماية أراضيها ومجالها الجوي، وبالتالي سنبدأ بداية من الغد بتدريب الطيارين".
ووفقا لماكرون فإن "فرنسا تساعد الأوكرانيين في القتال، لكننا لا نريد التصعيد".
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين "قبل نهاية العام". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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