26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
30
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد أخذ وردّ.. نتنياهو سيلقي خطابا أمام الكونغرس الأميركي الشهر المقبل
Lebanon 24
06-06-2024
|
23:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين، من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا أمام الكونغرس في 24 تموز.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة وسط ضغوط متزايدة تتعرّض لها إسرائيل للتوصل مع حركة "حماس" لاتفاق ينهي الحرب الدائرة بين الطرفين منذ ثمانية أشهر والتي تسبّبت بعزلة دبلوماسية متزايدة للدولة العبرية بسبب حصيلة ضحاياها المرتفعة في قطاع غزة.
Advertisement
وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت بأن نتنياهو سيلبي دعوة قادة الكونغرس لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في 13 حزيران، لكن مكتب رئيس الوزراء ما لبث أن نفى صحة هذه المعلومة.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موعد كلمة نتنياهو أمام الكونغرس "لم يتم تحديده بشكل نهائي"، لكنه حتما لن يكون في 13 حزيران، لتعارض هذا التاريخ مع عطلة يهودية. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"استغفر الله ما في أقصر؟".. نادين الراسي بأجرأ إطلالة لها والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"استغفر الله ما في أقصر؟".. نادين الراسي بأجرأ إطلالة لها والجمهور يُهاجمها شاهدوا الفيديو
02:05 | 2024-06-06
06/06/2024 02:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تزوّجت سارة أبي كنعان مدنيّاً أم كنسيّاً؟ هذا ما كشفته والدتها
Lebanon 24
هل تزوّجت سارة أبي كنعان مدنيّاً أم كنسيّاً؟ هذا ما كشفته والدتها
09:13 | 2024-06-06
06/06/2024 09:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة ممثلة لبنانيّة على سرير المستشفى... ما الذي أصابها؟
Lebanon 24
بالصورة ممثلة لبنانيّة على سرير المستشفى... ما الذي أصابها؟
05:51 | 2024-06-06
06/06/2024 05:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات سُمِعَت في بيروت ومناطق أخرى... ما هي طبيعتها؟
Lebanon 24
أصوات إنفجارات سُمِعَت في بيروت ومناطق أخرى... ما هي طبيعتها؟
04:58 | 2024-06-06
06/06/2024 04:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الودائع... هذا آخر ما قاله منصوري
Lebanon 24
عن الودائع... هذا آخر ما قاله منصوري
10:14 | 2024-06-06
06/06/2024 10:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:25 | 2024-06-07
لتحصين نفسها.. سفن صاروخية جديدة من نصيب روسيا (فيديو)
01:11 | 2024-06-07
في مجال الأسلحة النووية... واشنطن ستعلن عن خطط استراتيجية أكثر عدوانية
01:06 | 2024-06-07
الحرب أثرت على أسطولها.. تقدير لإجمالي الخسائر الروسية بالمعدات في أوكرانيا
00:59 | 2024-06-07
هذا ما أكدته الخارجية اليابانية حول تهديد "روسيا باستخدام الأسلحة النووية"
00:55 | 2024-06-07
هل سيعفو بايدن عن نجله هانتر إذ تمت إدانته؟
00:48 | 2024-06-07
في الأجواء السورية.. مناورة مشتركة بين روسيا وسوريا (صور)
فيديو
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
07/06/2024 08:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
07/06/2024 08:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
07/06/2024 08:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24