بعد أخذ وردّ.. نتنياهو سيلقي خطابا أمام الكونغرس الأميركي الشهر المقبل

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تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين، من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا أمام الكونغرس في 24 تموز.وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة وسط ضغوط متزايدة تتعرّض لها إسرائيل للتوصل مع حركة "حماس" لاتفاق ينهي الحرب الدائرة بين الطرفين منذ ثمانية أشهر والتي تسبّبت بعزلة دبلوماسية متزايدة للدولة العبرية بسبب حصيلة ضحاياها المرتفعة في قطاع غزة.وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت بأن نتنياهو سيلبي دعوة قادة الكونغرس لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في 13 حزيران، لكن مكتب رئيس الوزراء ما لبث أن نفى صحة هذه المعلومة.وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موعد كلمة نتنياهو أمام الكونغرس "لم يتم تحديده بشكل نهائي"، لكنه حتما لن يكون في 13 حزيران، لتعارض هذا التاريخ مع عطلة يهودية. (روسيا اليوم)