سقط الرئيس الأميركي جو بايدن في فخ جديد، حيث اعتبر أن "إسرائيل لم تكن لديها أي نية لغزو روسيا".



وقال في مقابلة مع قناة ABC: "أعتقد أن نتنياهو يستمع إلي، إنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يكونوا يعتزمون الذهاب إلى روسيا، وغزو رفح على نطاق واسع".

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وكان قد سبق هذه السقطة خلق بايدن في وقت سابق بين رفح وحيفا. (روسيا اليوم)



