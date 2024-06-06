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عربي-دولي

"سقطة" جديدة لـ"بايدن".. خلط بين روسيا وغزة!

Lebanon 24
06-06-2024 | 23:15
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سقط الرئيس الأميركي جو بايدن في فخ جديد، حيث اعتبر أن "إسرائيل لم تكن لديها أي نية لغزو روسيا".

وقال في مقابلة مع قناة ABC: "أعتقد أن نتنياهو يستمع إلي، إنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يكونوا يعتزمون الذهاب إلى روسيا، وغزو رفح على نطاق واسع".
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وكان قد سبق هذه السقطة خلق بايدن في وقت سابق بين رفح وحيفا. (روسيا اليوم)


المصدر: روسيا اليوم
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