جندت العشرات خلال وقت قصير.. ماذا نعرف عن مجموعة "عرين الأسود" التي طالتها عقوبات أميركية؟

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فرضت أميركا وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية، عقوبات على جماعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة التي تتمركز في البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية.وأشار المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان الإعلان عن العقوبات إلى الهجمات التي تشنها المجموعة في الضفة الغربية منذ عام 2022.ومجموعة عرين الأسود هي واحدة من أبرز المجموعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، والتي لا تنتمي لأي فصيل سياسي، والتي أصبح القضاء عليها أحد أبرز أهداف الجيش الإسرائيلي في ظل تصاعد قوتها العسكرية، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".ويتركز نشاط المجموعة في مدينة نابلس، وخاصة في منطقة حي الياسمينة، واستطاعت أن تجند عشرات الشباب خلال وقت قصير، منذ أن بدأت نشاطها المسلح تحت اسم كتيبة نابلس في شهر شباط من عام 2022، وكان عدد عناصر الكتيبة في حينها لا يتجاوز عشرة مسلحين.كما تأثرت عرين الأسود بـ"كتيبة جنين" التي بدأت عملها المسلح في مخيم جنين للاجئين منتصف عام 2021، بحسب الهيئة.وانتشرت صور المجموعة ومقاطع مصورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك"، ليخرج بعد عدة أشهر عشرات الشبان المسلحين الملثمين التابعين لها في عرض عسكري داخل أزقة البلدة القديمة في مدينة نابلس، الأمر الذي أثار قلق السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية. (العربية)