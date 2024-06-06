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عربي-دولي

واشنطن عن زيارة سفن حربية روسية العاصمة الكوبية: لا تهدّد الأمن

Lebanon 24
06-06-2024 | 23:20
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بعد إعلان كوبا عن زيارة مجموعة من 4 سفن حربية روسية، بما فيها فرقاطة "الأميرال غورشكوف" وغواصة "قازان"، ميناء هافانا، أعلن البيت الأبيض أنه لا يرى أي تهديد في زيارة السفن الحربية الروسية للعاصمة الكوبية.
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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الخميس، بهذا الشأن: "نحن سنتابعهم باهتمام.. ونحن لا نتوقع أن يمثل هذا الحدث أي تهديد لأمننا القومي".

وأكدت كوبا أن زيارة السفن الروسية تأتي بالتوافق التام مع القواعد الدولية ولا تمثل أي تهديد للمنطقة، مشيرة إلى أن السفن الروسية لا تحمل أسلحة نووية. (روسيا اليوم)
 
المصدر: روسيا اليوم
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