"بينهم رئيس بلدية".. استشهاد خمسة أشخاص في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات

استشهد خمسة أشخاص، الخميس، جراء غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية "استهدفت مبنى لبلدية النصيرات وسط قطاع غزة"، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، بينهم رئيس بلدية النصيرات إياد المغاربي.

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ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على أي غارات في المخيم حتى نشر الخبر، ولم يرد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على طلب تعليق لموقع الحرة عبر واتساب.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس أنه نفذ ضربة جوية "مميتة" على مدرسة تابعة للأونروا في وسط غزة قال إنها تؤوي "مجمعا لحماس" وأوضح في بيان أن "طائرات مقاتلة.. نفذت ضربة دقيقة استهدفت مجمعا تابعا لحماس داخل مدرسة للأونروا في منطقة النصيرات".

من جانبها، دعت الولايات المتحدة، الخميس، إسرائيل إلى "الشفافية" بشأن ضربة استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في غزة، بما في ذلك توضيح إن أسفرت عن مقتل أطفال.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين: "قالت حكومة إسرائيل إنها ستنشر مزيدا من المعلومات بشأن هذه الضربة بما في ذلك أسماء الأشخاص الذين قتلوا فيها. نتوقع منهم أن يكونوا شفافين تماما في نشر هذه المعلومات".

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر منصة إكس "تعرضت مدرسة أخرى تابعة للأونروا تحولت إلى ملجأ، لهجوم، هذه المرة في النصيرات في المنطقة الوسطى. تعرضت للقصف من قبل القوات الإسرائيلية خلال الليل من دون سابق إنذار للنازحين أو للأونروا".

وأوضح أن المدرسة كانت تؤوي ستة آلاف نازح عندما تعرضت للقصف.

وشدد على أن "استهداف مباني الأمم المتحدة أو استخدامها لأغراض عسكرية لا يمكن أن يصبح القاعدة الجديدة". (الحرة)