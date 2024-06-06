"دلالات متزايدة".. هل ترفض حماس خارطة الطريق الإسرائيلية؟

رغم حث العديد من الدول من الوسطاء لحماس للموافقة على "خارطة الطريق" التي أيدها الرئيس الأميركي، جو بايدن إلا أن الحركة لم ترد بعد على مقترح وقف إطلاق النار، فيما يراه البعض دليلا على رفض حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الخميس، إن حماس ما زالت تدرس ردها على المقترح، وإن جهود الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين "مستمرة".

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وحض الرئيس الأميركي، بايدن، و16 من أبرز قادة العالم، بعضهم من أوروبا وأميركا اللاتينية حماس، الخميس، على قبول المقترح المعروض بهذا الشأن، والتي تفضي إلى وقف للأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الرهائن.

وعرض بايدن الأسبوع الماضي ما قال إنه مقترح إسرائيلي على ثلاث مراحل يفضي إلى وضع حد للحرب والإفراج عن الرهائن وإعادة إعمار القطاع من دون أي وجود لحماس في السلطة.

وتجري قطر والولايات المتحدة ومصر وساطة منذ شهور للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

ودعا المتحدث باسم الخارجية القطرية، الأنصاري، إلى "عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية غير الدقيقة، واعتماد المصادر الرسمية الموثوق بها، خاصة في ظل حساسية وضع المفاوضات حاليا".

وبعد أن كشف بايدن النقاب عن الخطة، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى أنها "غير مكتملة".

وقالت حماس، الجمعة، إنها تنظر بإيجابية لمحتوى المقترح.

"مجرد كلمات"



وأتى تصريح الأنصاري في وقت أعلن فيه القيادي في حماس، أسامة حمدان، أن مقترح بايدن مجرد "كلمات"، مشيرا إلى أن الحركة لم تحصل على أي التزامات مكتوبة تتعلق بهدنة.

وقال حمدان، المقيم في بيروت، لفرانس برس: "ليس هناك مقترح، بل هي كلمات قالها بايدن في خطاب. وحتى اللحظة لم يقدم الأميركيون شيئا موثقا أو مكتوبا يلتزمون من خلاله بما قاله بايدن في خطابه".

وأشار إلى أن بايدن حاول "التغطية على الرفض الإسرائيلي" لاتفاق عرض سابقا، في مايو، وافقت عليه حماس.

وزاد حمدان أن حماس مستعدة للقبول بأي اتفاق يحقق مطالب الحركة الأساسية المتمثلة بوقف إطلاق النار في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

ولفت تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن "الدلائل تتزايد على أن حماس مستعدة لرفض المقترح الإسرائيلي"، والتي تتركز في التصريحات من قادة الحركة.

وذكر مصدران أمنيان مصريان أن المحادثات التي يشارك فيها وسطاء قطريون ومصريون وأميركيون لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة مستمرة الخميس لكن لم تظهر أي إشارات على إحراز تقدم كبير، بحسب رويترز.

وقال وسطاء عرب إن زعيم حماس، يحيى السنوار، أخبرهم في رسالة، الخميس، إن "حماس لن تسلم أسلحتها أو توقع على اقتراح يطلب ذلك"، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأكد السنوار على أن حماس "لن تتزحزح عن مطلبها بوقف دائم لإطلاق النار" ولن توافق على نزع سلاحها. (الحرة)