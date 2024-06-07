Advertisement

عربي-دولي

أميركا تضرب أهدافا للحوثيين.. تدميرُ طائرات مسيّرة وزوارق

Lebanon 24
07-06-2024 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1208801-638533416789736585.jpg
Doc-P-1208801-638533416789736585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دمّر الجيش الأميركي 8 طائرات مسيرة وزورقين اثنين غير مأهولين لجماعة "الحوثي" في البحر الأحمر، وذلك بالتزامن مع تقارير عن وقوع انفجارين بالقرب من سفينة كانت تبحر قبالة السواحل اليمنية.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان، إنها "تصدت بنجاح لطائرة مسيرة انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"، كما أشارت إلى أن الجماعة اليمنية "أطلقت أيضا صاروخا باليستيا مضادا للسفن صوب البحر الأحمر". (عربي21)
Advertisement
 
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:53 | 2024-06-07
03:29 | 2024-06-07
03:21 | 2024-06-07
02:50 | 2024-06-07
02:47 | 2024-06-07
02:46 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24