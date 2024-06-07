أميركا تضرب أهدافا للحوثيين.. تدميرُ طائرات مسيّرة وزوارق

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دمّر الجيش الأميركي 8 طائرات مسيرة وزورقين اثنين غير مأهولين لجماعة "الحوثي" في البحر الأحمر، وذلك بالتزامن مع تقارير عن وقوع انفجارين بالقرب من سفينة كانت تبحر قبالة السواحل اليمنية.وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان، إنها "تصدت بنجاح لطائرة مسيرة انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"، كما أشارت إلى أن الجماعة اليمنية "أطلقت أيضا صاروخا باليستيا مضادا للسفن صوب البحر الأحمر". (عربي21)