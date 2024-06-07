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عربي-دولي

ماذا في رسالة السنوار بشأن هدنة غزة؟

Lebanon 24
07-06-2024 | 00:40
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رد زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار على الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ ثمانية أشهر، برسالة إلى المفاوضين حملت شرطين.
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وأكد السنوار أنه لن يقبل أي اتفاق، إلا إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق نار دائم، حسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.

كما شدد على أن الحركة " لن تتخلى عن أسلحتها أو تُوقِّع على اقتراح يطلب ذلك، وفق ما كشف وسطاء عرب تلقوا رسالة موجزة من السنوار".
 
من جهته، اعتبر القيادي في حماس أسامة حمدان أنّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه جو بايدن مجرّد "كلمات"، مشيرا إلى أن الحركة لم تحصل على أيّ التزامات مكتوبة تتعلّق بهدنة بعد.

في حين أعلنت الدوحة مساء أمس أنّ الحركة لم تعطِ حتى الآن ردّها على مقترح الهدنة، مضيفة أنها تدرسه بانتظار تسليم الرد خلال أيام قليلة.

أتى ذلك، بينما يُجري مسؤولان أميركيان كبيران، بما في ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، محادثات في الدوحة، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة.

وعرض بايدن، الأسبوع الماضي، ما قال إنه مقترح إسرائيلي على ثلاث مراحل يفضي إلى وضع حد للنزاع، والإفراج عن كافة الأسرى، وإعادة إعمار القطاع، من دون أي وجود لحماس في السلطة. (العربية)
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