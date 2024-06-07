الحرب أثرت على أسطولها.. تقدير لإجمالي الخسائر الروسية بالمعدات في أوكرانيا

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تجاوز إجمالي خسائر المعدات الروسية في أوكرانيا الـ60 مليار دولار، وفق ما نقلته مجلة "نيوزويك" عن بوابة التمويل الأوكرانية Minfin.com.ua,وقالت المجلة إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من الرقم الذي نشر، وحاولت التواصل مع وزارة الدفاع الروسية للتعليق دون أن تتمكن من ذلك، لكن مع ذلك، تقول "نيوزويك" انه من الواضح أن الحرب قد أثرت على الأسطول الروسي بشكل كبير.وبعد أسابيع من بداية الغزو، فقد أسطول روسيا في البحر الأسود سفينته الرائدة، موسكفا. وقالت موسكو في ذلك الوقت إن حريقا وانفجار ذخيرة ألحقا أضرارا بالطراد الذي فقد ثباته بعد ذلك بسبب الأضرار التي لحقت بالهيكل في عاصفة شديدة.وقال مسؤولون أوكرانيون ومخابرات غربية إن صواريخ نبتون الأوكرانية المضادة للسفن مسؤولة عن غرق موسكفا، ما شكل خسارة موسكو لطراد تصل قيمته إلى 750 مليون دولار.وفي أيلول 2023، أمطرت صواريخ Storm Shadow التي تشغلها أوكرانيا قاعدة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، وضربت غواصة روستوف أون دون الروسية.كما فقدت روسيا سلسلة من سفن الإنزال، ولكل منها ثمن باهظ، وألحقت أوكرانيا أضرارا أو دمرت العديد من سفن الإنزال، بما في ذلك مينسك ونوفوتشركاسك وأولينيغورسكي غورنياك، والمعروفة أيضا باسم المشروع 775 أو سفن فئة روبوتشا.ويقول الخبراء إن خسائر أنظمة الحرب الإلكترونية مهمة أيضا مثل نظام القيادة والتحكم للحرب الإلكترونية النادر "RB-109A Bylina" الذي ورد أن أوكرانيا دمرته وهو خسارة "كبيرة جدا" ، كما قالت مارينا ميرون، باحثة ما بعد الدكتوراه في قسم دراسات الحرب في "كينغ كوليج" في لندن. (الحرة)