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عربي-دولي

هذا ما أكدته الخارجية اليابانية حول تهديد "روسيا باستخدام الأسلحة النووية"

Lebanon 24
07-06-2024 | 00:59
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جددت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الجمعة، تأكيداتها أن "روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية".


وفي تعليقها على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية، الأربعاء الماضي، قالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي: "أعلنت روسيا أكثر من مرة احتمال استخدامها للأسلحة النووية في سياق غزوها لأوكرانيا. ونعتقد أن هذا أمر لا يغفر على الإطلاق".
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وأشارت إلى أن اليابان بصفتها "الدولة الوحيدة في العالم التي عانت من الضربات النووية"، تخبر الجانب الروسي بانتظام باستحالة استخدام الأسلحة النووية والتهديد بها.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الأربعاء الماضي، إن روسيا تعتبر ممكنا استخدام جميع الوسائل المتاحة لها، "إذا كانت تصرفات شخص ما تهدد سيادتنا ووحدة أراضينا". (RT)
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