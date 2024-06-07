في مجال الأسلحة النووية... واشنطن ستعلن عن خطط استراتيجية أكثر عدوانية

كتب موقع "سيمافور" أن الإدارة الأميركية ستعلن قريبا عن نيتها لاعتماد "استراتيجية أكثر عدوانية" في مجال الأسلحة النووية.

وأضاف الموقع أن السلطات الأميركية تريد تنفيذ "نهج أكثر تنافسية" في التعامل مع مسألة منع انتشار الأسلحة النووية والسيطرة عليها.

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كما أفاد بخطط واشنطن لإدخال تعديلات في مسائل تحديد المواقع وعدد هذا النوع من الأسلحة.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، يوم الأربعاء، إلى أن الغرب يعتقد لسبب ما بأن روسيا لن تستخدم السلاح النووي أبدا. وقال: "لدينا عقيدة نووية. وأنظروا ماذا مكتوب فيها. وإذا كانت أعمال أي طرف تهدد سيادتنا ووحدة أراضينا، فإننا نعتبر من الممكن استخدام كافة الوسائل المتوفرة لدينا".

من جهته أشار السيناتور الأميركي جيمس ديفيد وينس عن الحزب الجمهوري إلى أن تصرفات الرئيس جو بايدن قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة. (RT)