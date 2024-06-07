Advertisement

عربي-دولي

في مجال الأسلحة النووية... واشنطن ستعلن عن خطط استراتيجية أكثر عدوانية

Lebanon 24
07-06-2024 | 01:11
A-
A+
Doc-P-1208820-638533448294817908.jpg
Doc-P-1208820-638533448294817908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب موقع "سيمافور" أن الإدارة الأميركية ستعلن قريبا عن نيتها لاعتماد "استراتيجية أكثر عدوانية" في مجال الأسلحة النووية.
وأضاف الموقع أن السلطات الأميركية تريد تنفيذ "نهج أكثر تنافسية" في التعامل مع مسألة منع انتشار الأسلحة النووية والسيطرة عليها.
Advertisement
كما أفاد بخطط واشنطن لإدخال تعديلات في مسائل تحديد المواقع وعدد هذا النوع من الأسلحة.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، يوم الأربعاء، إلى أن الغرب يعتقد لسبب ما بأن روسيا لن تستخدم السلاح النووي أبدا. وقال: "لدينا عقيدة نووية. وأنظروا ماذا مكتوب فيها. وإذا كانت أعمال أي طرف تهدد سيادتنا ووحدة أراضينا، فإننا نعتبر من الممكن استخدام كافة الوسائل المتوفرة لدينا".
من جهته أشار السيناتور الأميركي جيمس ديفيد وينس عن الحزب الجمهوري إلى أن تصرفات الرئيس جو بايدن قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة. (RT) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:53 | 2024-06-07
03:29 | 2024-06-07
03:21 | 2024-06-07
02:50 | 2024-06-07
02:47 | 2024-06-07
02:46 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24