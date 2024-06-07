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عربي-دولي

لتحصين نفسها.. سفن صاروخية جديدة من نصيب روسيا (فيديو)

Lebanon 24
07-06-2024 | 01:25
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يتطلع سلاح البحرية في الجيش الروسي إلى الحصول على دفعة من السفن الجديدة الحاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة.

وأشارت مصادر صحافة إلى أن "عام 2024 ستنضم لأسطول بحر البلطيق التابع للجيش 3 سفن صاروخية جديدة، وهي سفينتا كوزيلسك وبوريا من نوع كاراكورت، تم تطويرهما في إطار المشروع الحكومي الروسي 22800، وسفينة سافروبول من نوع Buyan-M".
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ما هي هذه السفن؟
سفن "كاراكورت" هي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 60 م تقريبا، وعرضها 10 م، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وتتسلح هذه السفن بمدافع AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M ومنظومات Pantsir-M المعدّلة.
 
 
أما سفن Buyan-M فهي سفن صاروخية، يبلغ طول كل منها 75 م، وعرضها 11م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طنا، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بصواريخ "كاليبر" المجنحة، ومدافع من عيار 100 ملم، وصواريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات AK-630-2 Duet المضادة للأهداف الجوية والبحرية. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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