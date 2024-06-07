بايدن يتصرف بغرابة وارتباك... كان يريد الجلوس على كرسي غير موجود! (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي "حالة الارتباك الدائمة" التي عانى منها الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين ليوم الإنزال.





ولفت بايدن الانتباه منذ وصوله صحبة زوجته جيل إلى مقبرة نورماندي في فرنسا، أين كان بانتظاره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، حيث كان الرئيس الأميركي البالغ من العمر 81 عاما في حالة ذهول غير عادية ويمشي بصعوبة.

وأظهرت لقطات بايدن وهو يتصرف بغرابة أثناء عزف النشيد الوطني، حيث أربك جيل وبريجيت وإيمانويل، الذين حاولوا تدارك الموقف والالتفاف إلى المكان الذي كان ينظر إليه بايدن.

وفي مقطع فيديو آخر، يظهر بايدن وهو ينحني عند نقطة ما، ويبدو غير متأكد مما إذا كان وقت الجلوس قد حان أم لا، علما أنه لم يكن هناك أي مقاعد مخصصة للجلوس!



ولاحقا، غادر بايدن مع زوجته جيل المكان، تاركا الرئيس الفرنسي خلفه يرحب ويدردش مع قدماء المحاربين في الحرب العالمية الثانية. ورصدت الكاميرات بايدن وهو يقول لماكرون: "أخبرني فريقي أنه يجب أن أكون أول المغادرين".



وعادت مسألة الصحة العقلية لبايدن إلى الواجهة هذا الأسبوع، بعد تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" المفاجئ، التي أجرت مقابلات مع 45 مشرعا ومسؤولا إداريا حول الأداء العقلي لبايدن.





وبايدن هو أكبر من يتولى الحكم في أميركا سنا، ويواجه شكوكا من الناخبين والمشرعين الجمهوريين بشأن قدرته على القيام بمهمته. وقال العديد من الجمهوريين وحتى بعض الديمقراطيين إن الرئيس أظهر تأثير عمره على تصرفاته خلال اجتماعات خاصة.





ومع ذلك، رفض مسؤولو البيت الأبيض العديد من روايات الأشخاص الذين التقوا بالرئيس أو تم إطلاعهم على تلك الاجتماعات، قائلين إن مثل هذه الانتقادات كانت بدافع السياسة الحزبية. (RT)