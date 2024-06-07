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عربي-دولي

لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي... المفوضية الأوروبية تسابق الزمن

Lebanon 24
07-06-2024 | 01:49
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أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بنية المفوضية الأوروبية تقديم توصية لبدء مفاوضات حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في حزيران الجاري، أي قبل تولي هنغاريا رئاسة المجلس الأوروبي.
 
وكتبت الصحيفة: "ستوصي المفوضية الأوروبية الشهر الجاري بإطلاق مفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لإظهار الدعم (لكييف).. قبل أن تتولى بودابست منصب رئيس الاتحاد".
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وأضافت أن المفوضية الأوروبية ستعلن، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا أكملت الخطوات المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد، بما فيها إجراءات مكافحة الفساد واللوبي السياسي وخطوات لحماية لغات الأقليات وقواعد جديدة بشأن إعلان الدخل للمسؤولين الحكوميين.
واقترحت بلجيكا التي لا تزال ترأس المجلس الأوروبي، عقد أول دورة من المفاوضات حول عضوية أوكرانيا في 25 حزيران الجاري. ومن المتوقع أن تعارضه بودابست التي ستحل محل بلجيكا في منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في 1 تموز القادم.

ووقع فلاديمير زيلينسكي في 28 شباط 2022 على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي حزيران 2022 وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على منح صفة المرشح لأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد. (RT)
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