الصين تنشر صورا فوتوغرافية لحاملة طائرات أميركية أصابها الحوثيون

نشر الصينيون صورا فوتوغرافية لحاملة طائرات أميركية أصابها الحوثيون.

أعلن الحوثيون أنهم هاجموا حاملة الطائرات الأميركية "دوايت دي أيزنهاور، إلا أن القيادة الأميركية قررت التزام الصمت بهذا الشأن قائلة إنه لم يحدث شيء وكل شيء على ما يرام.

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وشكك الكثير في مصداقية الخبر مطالبين بكشف المستور.

وفي هذا السياق التقطت الأقمار الصناعية الصينية صورا فضائية لآثار الضربة الحوثية لحاملة الطائرات الأميركية أظهرت بوضوح ثقبا ضخما على مدرج الحاملة إيزنهاور.

حاليا ترسو السفينة الحربية في أحد موانئ المملكة العربية السعودية، حيث يتم على ما يبدو تقييم الأضرار التي لحقت بها.





ومع ذلك، فمن الواضح أن حاملة الطائرات أصبحت خارج الخدمة لفترة طويلة، حيث تم تعطيل مجمعها الوظيفي الرئيسي، وهو مدرج تقلع منه الطائرات البحرية، ومن غير المعلوم كم من الوقت سيستغرق الإصلاح. علاوة على ذلك، من المرجح أن البنتاغون لن يجرؤ بعد الآن على إرسال سفن من هذا النوع إلى المنطقة. (RT)