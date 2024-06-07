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عربي-دولي

في هذا الموعد... تركيا قد تبدأ عملية عسكرية في سوريا

Lebanon 24
07-06-2024 | 02:26
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أفادت صحيفة "حرييت"، نقلا عن مصادر، بأن تركيا قد تجري عملية عسكرية في سوريا بسبب أنشطة حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.
 
وذكر الكاتب الصحفي عبد القادر سيلفي المقرب من الدوائر الحكومية أن صحيفة "حرييت" كتبت، سابقا، أن حزب العمال الكردستاني ينوي إجراء انتخابات محلية بدعم أميركي في أغسطس المقبل في المناطق السورية التي تسيطر عليها.
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وقال: "يعني ذلك أننا سنشهد صيفا حارا في سوريا. وإذا فشلت تركيا بالتعاون مع جانب اللاعبين الإقليميين، في تأجيل انتخابات اب، فقد يضم جدول الأعمال مسألة إجراء عملية عسكرية. تركيا مستعدة لكلا الخيارين".
وفي وقت سابق كتبت صحيفة Gercekgundem، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن تركيا تتابع عن كثب الأنشطة الأميركية المربطة بحزب العمال الكردستاني في سوريا. كما جرت في الأراضي السورية تدريبات عسكرية مشتركة للولايات المتحدة والقوات التابعة للحزب. (RT)
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